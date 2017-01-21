Зверев: Надаль — один из самых физически крепких игроков за всю историю тенниса

Немец, проигравший испанцув третьем круге Australian Open со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, прокомментировал поединок.«Хотя я разочарован поражением, я понимаю, что это был отличный матч и великолепная битва. Он один из самых физически крепких игроков за всю историю тенниса, так что…То, что я взял два сета, — уже здорово. Он играл очень хорошо, хорошо подавал. Конечно, я хотел выиграть и мог сделать это. Я расстроен, что потерпел поражение, но ничего не поделаешь», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.