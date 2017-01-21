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Зверев: Надаль — один из самых физически крепких игроков за всю историю тенниса

21 января 2017, суббота. 23:55. Теннис
Немец Александр Зверев, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в третьем круге Australian Open со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, прокомментировал поединок.

«Хотя я разочарован поражением, я понимаю, что это был отличный матч и великолепная битва. Он один из самых физически крепких игроков за всю историю тенниса, так что…

То, что я взял два сета, — уже здорово. Он играл очень хорошо, хорошо подавал. Конечно, я хотел выиграть и мог сделать это. Я расстроен, что потерпел поражение, но ничего не поделаешь», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.
Источник: Australian Open Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Рафаэль Надаль
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