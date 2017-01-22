Истомин: не хотелось проигрывать в трёх сетах, чтобы все говорили, что я мёртвый

Представитель Узбекистана, во втором круге Australian Open сенсационно выбивший из турнира Новака Джоковича, после того пятисетового поединка выиграл ещё один матч в пяти сетах — теперь у испанца Пабло Карреньо-Бусты (6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2).«Психологически после победы над Новаком мне было нелегко. Мне не хотелось проигрывать в трёх сетах, чтобы потом все говорили, что я „мёртвый“. Я сумел восстановиться физически и был готов к матчу. При этом игра проходила в других условиях. Центральный корт гораздо медленнее, чем этот, так что мой приём работал хуже, чем в поединке с Новаком. К тому же Каррено отлично подавал. Но в итоге я выиграл, и это главное.Я старался не думать о победе над Новаком слишком много, понимал, что мне нужно играть дальше. Я успею отпраздновать это потом, а сейчас я продолжаю участвовать в турнире и должен думать о матчах. Как я восстанавливался? Хорошо отоспался, а на следующий день тренировался всего минут 40, много ел и пил, отдыхал», — цитирует Истомина официальный сайт турнира.