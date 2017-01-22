Павлюченкова обыграла Кузнецову в четвёртом круге Australian Open

Россиянкавпервые в карьере пробилась в четертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. В матче четвёртого раунда Анастасия нанесла поражение своей соотечественницесо счётом 6:3, 6:3.Матч продолжался 1 час 7 минут, и за это время Павлюченкова сделала 1 эйс, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 2 подачи соперницы.В четвертьфинале Анастасия встретится с победительницей пары Мона Бартель (Германия) — Винус Уильямс (США).