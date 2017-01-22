Братья Брайаны завершили карьеру в Кубке Дэвиса

Американские братьяприняли решение завершить карьеру в сборной США в Кубке Дэвиса. 38-летние спортсмены выступали в соревнованиях с 2003 года, а в 2007-м стали обладателями «серебряной салатницы».«Мы с Майком официально объявляем о завершении выступлений в Кубке Дэвиса. Победа в 2007 году стала одним из самых ярких моментов в нашей карьере. Мы были счастливы играть под руководством двух великих капитанов: Патрика Макинроя и Джима Курье и очень благодарны им за поддержку и доверие, которые они оказывали все эти 14 лет. Большое спасибо также нашим партнёрам по команде, всему персоналу сборной США, друзьям, семьям и потрясающим преданным болельщикам», — написал на своей странице в сети «Инстаграм» Боб Брайан.