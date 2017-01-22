Кузнецова: знаю, почему проиграла Павлюченковой

Россиянка Светлана Кузнецова, уступившая в четвёртом круге Australian Open своей соотечественнице Анастасии Павлюченковой со счётом 3:6, 3:6, проанализировала причины постигшей её неудачи.
«Не могу сказать, что я очень устала, но мне было действительно тяжело. Мне явно не хватало свежести. Есть ещё много моментов, над которыми мне надо работать, чтобы играть на высоком уровне. Я знаю причину поражения, но не хочу её называть. В любом случае мне надо больше работать», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира.