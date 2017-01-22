Павлюченкова: спрашивала себя, почему не могу добиться успеха в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой со счётом 6:3, 6:3 в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал первого в сезоне турнира серии «Большого шлема».
«Очень довольна первой в карьере победой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Это отличное чувство. Я всегда задавалась вопросом, почему никак не могу хорошо выступить в Австралии после отличной предсезонной подготовки. Я выигрывала юниорский Australian Open дважды, неплохо играла и во взрослом теннисе, но по-настоящему большого успеха здесь не было. Теперь я нашла способ справиться с этим», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт турнира.