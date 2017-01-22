Федерер победил Нисикори и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Швейцарец Роджер Федерер (17) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии в пяти партиях победил японца Кея Нисикори (5). Поединок продолжался 3 часа 23 минуты и завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 в пользу 17-кратного победителя турниров серии «Большого шлема». Роджер исполнил 24 эйса, допустил 6 двойных ошибок, активно выиграл 83 розыгрыша при 47 невынужденных ошибках, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Кей сделал 42 «виннерса» и 32 невынужденные ошибки.
В четвертьфинале Федерер сыграет с немцем Мишей Зверевым.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Нисикори на Australian Open.