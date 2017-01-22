Нисикори: в пятом сете я мог вернуться в матч, но Федерер был слишком силён

Японец Кей Нисикори постарался объяснить причины неудачи, постигшей его в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером, в котором он уступил со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:4, 3:6.
«Я хорошо начал матч, так что сейчас очень разочарован. Физически я чувствовал себя нормально. Я позволил ему вернуться в игру, что нельзя было делать. Он здорово играл во втором и середине третьего сета. В пятой партии у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Я мог вернуться, но он был слишком силён.
Он снова играл в хороший теннис, мощно подавал. Не думаю, что его игра сильно изменилась после возвращения», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.