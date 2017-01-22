Янчук: в противостоянии Павлюченковой с Кузнецовой всё решила психология

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал результат матча четвёртого круга Australian Open, в которомодержала победу над соотечественницейсо счётом 6:3, 6:3.«В этом противостоянии всё решила психология. Если бы Кузнецова показала свою лучшую игру, такую игру, которую она показывала, будучи победительницей турнира «Большого шлема», преимущество было бы за ней. Тогда её класс был бы повыше и она бы выиграла. Но сейчас Павлюченкова — молодая, по-спортивному наглая. И в этом матче Насте терять было нечего. Конечно, шансы на победу в данном противостоянии были примерно равны. Но Павлюченкова была смелее, нахальнее. Пойдя вперёд, продемонстрировав смелость, она завладела преимуществом. А завладев преимуществом, показав хорошую для себя игру, она почувствовала ещё большую уверенность. Кузнецова же действовала с опаской, некоторой оглядкой, это и сыграло с ней злую шутку.Я рад, что Павлюченкова возвращается в топ лучших теннисисток мира. Думаю, сейчас, с годами, набравшись опыта, будучи уже зрелой и опытной спортсменкой, Анастасия сможет приблизиться к заветной десятке. В восьмёрку лучших теннисисток в рамках турнира Australian Open она уже вошла. Дальше важно закрепиться, а может даже, сделать и ещё шаг вперёд. Почему бы и нет, у неё хорошие данные, хорошие удары с обеих рук. С техникой, как и с психологией, сейчас всё в полном порядке. Есть все предпосылки для того, чтобы Павлюченкова заиграла ещё ярче», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.