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Селиваненко: у Насти сегодня получалось абсолютно всё

22 января 2017, воскресенье. 17:41. Теннис
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил выступление российских теннисисток в матче четвёртого круга Australian Open. В противостоянии двух россиянок Анастасия Павлюченкова взяла верх над соотечественницей Светланой Кузнецовой (6:3, 6:3).

«Сегодня у Насти получалось абсолютно всё. У Светы же явно был неудачный день, такое бывает. Павлюченкова показала всё, что она может, а у Светы, наоборот, ничего не получалось. Так что, увы, борьбы мы не увидели. Жребий есть жребий, наши девушки могли и не попасть друг на друга. Но в этом случае никто бы не гарантировал нам место в 1/4 финала АО», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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