Селиваненко: у Насти сегодня получалось абсолютно всё

Вице-президент Федерации тенниса Россииоценил выступление российских теннисисток в матче четвёртого круга Australian Open. В противостоянии двух россияноквзяла верх над соотечественницей(6:3, 6:3).«Сегодня у Насти получалось абсолютно всё. У Светы же явно был неудачный день, такое бывает. Павлюченкова показала всё, что она может, а у Светы, наоборот, ничего не получалось. Так что, увы, борьбы мы не увидели. Жребий есть жребий, наши девушки могли и не попасть друг на друга. Но в этом случае никто бы не гарантировал нам место в 1/4 финала АО», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.