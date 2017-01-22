Павлюченкова: хочу выйти в свой первый полуфинал ТБШ, а может даже в финал

Россиянка, выходом в 1/4 финала Australian Open собравшая полную коллекцию четвертьфиналов на «Шлемах», выразила надежду на победу над американкой Винус Уильямс и выход в первый полуфинал на этих турнирах.«Я хочу выйти в свой первый полуфинал на турнирах „Большого шлема“, а может быть даже в финал. Конечно, это было бы просто здорово. Я много и упорно работала ради этого момента. Впрочем, завтра мне ещё предстоит сыграть парный матч. Это будет своеобразная тренировка перед одиночкой.Сейчас я просто наслаждаюсь моментом и стараюсь не думать слишком много о том, что ждёт меня впереди. Просто постараюсь показать свой лучший теннис», — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.