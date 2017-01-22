Кербер: я совсем не чувствовала мяч и била не туда, куда хотела

Немка Анжелика Кербер, неожиданно проигравшая американке Коко Вандевеге в четвёртом круге Australian Open (2:6, 3:6), призналась, что совсем не чувствовала мяч по ходу этого поединка.
«Это был очень тяжёлый матч. Конечно, я разочарована. Сегодня я совсем не чувствовала мяч и плохо играла с самого начала. Это был не мой день.
При этом не могу сказать, что перед турниром что-то было не так. Я готовилась, как обычно, и приехала сюда с хорошим настроем. Но в теннисе у всех бывают хорошие дни и плохие дни.
Сегодня я пыталась сделать всё, что было в моих силах, но допускала много ошибок, била не туда, куда хотела. Мне не удалось показать свой теннис», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.