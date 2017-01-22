Джокович: я всегда рад играть в Кубке Дэвиса и испытываю там особенные чувства

Серб Новак Джокович, изменивший своё первоначальное решение и объявивший о том, что примет участие в составе сборной в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса, где Сербия примет Россию, дал краткий комментарий по этому поводу.
«Я всегда рад играть в Кубке Дэвиса. Это особенные чувства, когда мы собираемся вместе и играем за свою страну», — цитирует Джоковича AP.
В предыдущий раз Новак играл за сборную ровно год назад, когда Сербия в домашнем матче 1/8 финала победила Казахстан. Тогда Джокович принёс команде два очка.