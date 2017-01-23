Вандевеге: конечно, победа над Кербер — одна из главных в карьере

Американкаподелилась эмоциями после победы в четвёртом круге Australian Open над первой ракеткой мира — немкой«Впервые в жизни я переиграла первую ракетку мира, к тому же на турнире «Большого шлема». Это точно одна из главных побед в карьере.Я чувствовала, что играю на высоком уровне, контролирую ход матча, заставляю её выполнять неудобные удары, опаздывать с подходом к мячу.Конечно, я ожидала, что у меня будет больше и ударов навылет, и невынужденных ошибок, чем у неё. Мы играем в диаметрально противоположный теннис.Мне будет интересно сыграть с Гарбин. Она тоже любит атаковать и точно будет действовать в таком стиле. Важно будет справляться с её ударами, первой проводить острые атаки», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.