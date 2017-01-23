Федерер: проигрывая в четвёртом сете, думал: «Пятая партия? Никаких проблем»

Швейцарецпрокомментировал победу над японцем Кеем Нисикори, а также поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи с немцем Мишей Зверевым, который сенсационно обыграл Энди Маррея.«Не ожидал, что Кей так здорово начнёт матч. На некоторое время это выбило меня из колеи, но, к счастью, затем мне удалось прийти в себя. Я заиграл лучше, и вопрос был в том, сумею ли удержать такой уровень до конца матча. У меня получилось, чему я очень рад. В ходе игры у меня не возникало сомнений в моей физической готовности. Проигрывая в четвёртом сете, я думал: «Что ж, пятая партия? Никаких проблем».Зверев сейчас на подъёме, он явно великолепно чувствует себя на корте — вероятно, лучше, чем когда-либо. Я бы точно чувствовал себя так на его месте после победы над Марреем. К счастью, на старте этого турнира я уже сыграл с ходящим к сетке левшой — Мельцером, и это должно мне помочь. Завтра я ещё потренируюсь с левшой, чтобы лучше подготовиться к поединку со Зверевым», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.