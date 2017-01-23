С. Уильямс вышла в 1/4 финала Australian Open, где может сыграть с Макаровой

Американка Серена Уильямс (2) вышла в четвертьфинал Australian Open — 2017. В матче четвёртого круга она обыграла чешку Барбору Стрыцову (16) — 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету Уильямс 4 эйса, 28 виннеров, 3 двойные и 46 невынужденных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Стрыцова подала навылет 1 раз, заработала 9 виннеров, совершила 2 двойные и 14 невынужденных ошибок и использовала 4 брейковых шанса из 6.
Следующей соперницей Уильямс будет победительница пары Екатерина Макарова (Россия, 30) — Йоханна Конта (Великобритания, 9).