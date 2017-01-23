Макарова проиграла Конте в четвёртом круге Australian Open

Россиянка Екатерина Макарова (30) не смогла пробиться в 1/4 финала Australian Open. В матче четвёртого круга она уступила британке Йоханне Конте (9) — 1:6, 4:6.
Встреча продолжалась 68 минут. На счету Конты 9 эйсов, 21 виннер, 2 двойные и 13 невынужденных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Макарова подала навылет 1 раз, заработала 12 виннеров, совершила 4 двойные и 20 невынужденных ошибок и использовала 1 брейковый шанс из 4.
За выход в полуфинал турнира Конта сыграет с американкой Сереной Уильямс (2).