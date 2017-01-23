Захаров пробился в третий круг юниорского Australian Open

Россиянин Алексей Захаров вышел в третий круг юниорского Australian Open. В матче второго раунда он разгромил представителя Австралии Алексея Попырина (7) — 6:3, 6:0.
Поединок продолжался 52 минуты. На счету Захарова 3 эйса, 15 виннеров, 1 двойная и 12 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Попырин подал навылет 5 раз, заработал 14 виннеров, совершил 1 двойную и 25 невынужденных ошибок и использовал 1 брейк-пойнт из 3.
За выход в четвертьфинал Захаров сразится с победителем пары Эрги Киркин (Турция, 11) — Чейз Фергюсон (Австралия).