Рыбакина вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open

Россиянка Елена Рыбакина (16) вышла в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде она победила чешку Денису Хиндову — 6:2, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 14 минут. На счету Рыбакиной 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Хиндова подала навылет 3 раза, совершила 1 двойную ошибку и использовала 2 брейковых шанса из 10.
За выход в четвертьфинал Елена поспорит с американкой Тэйлор Джонсон (2).
Ранее в третий круг юниорского Australian Open вышел россиянин Алексей Захаров.