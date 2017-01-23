Лучич-Барони стала четвертьфиналисткой Australian Open — 2017

Хорватская теннисисткавышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В матче четвёртого круга она обыграла американку Дженнифер Брэйди (Q) — 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 10 минут. Лучич-Барони подала 4 эйса, заработала 35 виннеров, совершила 2 двойные и 24 невынужденные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Брэйди 11 виннеров, 7 двойных и 12 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.За выход в полуфинал турнира Лучич-Барони сразится либо с чешкой Каролиной Плишковой (5), либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (22).