Гоффен не пустил Тима в 1/4 финала Australian Open

Бельгиец(11) стал четвертьфиналистом Australian Open — 2017. В матче четвёртого круга он обыграл австрийца(8) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 43 минуты. На счету Гоффена 15 эйсов, 38 виннеров, 2 двойные и 29 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Тим подал навылет 13 раз, заработал 45 виннеров, совершил 5 двойных и 58 невынужденных ошибок и использовал 3 брейковых шанса из 6.За место в полуфинале Гоффен сразится с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 15) — Денис Истомин (Узбекистан, WC).