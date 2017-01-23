С. Уильямс: очень хорошо, что мне удалось победить не в лучший свой день

Американка Серена Уильямс прокомментировала свою победу над чешкой Барборой Стрыцовой в четвёртом круге Australian Open со счётом 7:5, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с британкой Йоханной Контой.
«Думаю, очень хорошо, что мне удалось победить не в лучший свой день. Это всегда здорово, потому что иногда ты полагаешься на один удар. Если он не проходит, то ты не знаешь, что делать дальше. Я довольна, что другие компоненты моей игры, помимо подачи, оказались хороши сегодня. Игру Барборы сложно читать, она достаёт множество мячей. Она играет не так, как три моих предыдущих соперницы. Я взглянула на игру по-другому. Это было интересно.
Я видела много игр с участием Конты. Она выступает прекрасно. Кажется, в этом году она ещё не проигрывала и завоевала титула в Сиднее, правильно? В Шэньчжене? Не знала, что она играла там. Конта играет в очень атакующий теннис. Я прекрасно знаю её стиль. С нетерпением жду этого матча.
Как я сказала на корте, на этом турнире мне абсолютно нечего терять. Всё здесь является бонусом для меня. Конечно, я приехала за победой. Надеюсь, смогу сыграть лучше», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.