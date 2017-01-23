Федерер одержал 200-ю в карьере победу над теннисистом из топ-10

Швейцарец Роджер Федерер, одолевший в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии японца Кея Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3, одержал 200-ю в карьере победу над теннисистом из топ-10.
«Я давно в туре, всегда стараюсь показать свою лучшую игру против топ-теннисистов. Мне приятно, что именно такой матч стал рекордным. Но, думаю, завтра я об этом уже забуду», — сказал Федерер после игры.
За выход в полуфинал 17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» поспорит с немцем Мишей Зверевым.