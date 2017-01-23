Вылегжанин не сумел выйти во второй круг юниорского AO в парном разряде

Россиянини южноафриканецне смогли пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они проиграли австралийскому дуэтусо счётом 3:6, 1:6. Матч продолжался 48 минут.Вылегжанин и Ховард-Трипп 1 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету счету их соперников 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.Имена соперников австралийцев по второму кругу станут известны позже.