Конта: из-за моих уверенных действий Макаровой было сложно войти в игру

Британка Йоханна Конта поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Екатериной Макаровой в четвёртом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — американку Серену Уильямс.
«Я очень довольна уровнем игры, который демонстрировала с начала матча. Из-за столь уверенных моих действий на старте встречи сопернице было очень сложно войти в игру. Не думаю, что она сделала так уж много неправильного, но я осложнила ей задачу в начале. Затем ей удалось перехватить инициативу в начале второй партии.
Не думаю, что и я так уж много ошибалась. Просто произошёл небольшой переход инициативы, и Макарова заиграла лучше. Я рада, что смогла побороться за второй сет. Я верила в систему своей игры и в то, чего пыталась достичь в этой встрече. Очень рада, что прошла дальше.
Серена Уильямс выступает так долго, что я просто не могла в детстве не смотреть матчи с её участием. Не думаю, что она нуждается в представлении. Она добилась огромных успехов в теннисе и продолжает в том же духе. С нетерпением жду этого испытания. Очень хочу поскорее выйти на корт и сыграть с ней», — цитирует Конту официальный сайт турнира.