Димитров в четырёх сетах победил Истомина и вышел в 1/4 финала Australian Open

Болгарин Григор Димитров (15) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Узбекистана Дениса Истомина (WC) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:2, 6:1. 25-летний уроженец Хасково 7 раз подал навылет, активно выиграл 37 очков и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету Дениса 14 эйсов, 27 виннеров и 38 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Истомин на Australian Open.
За выход в полуфинал Димитров поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).