Гоффен: я стал увереннее в себе в матчах с топ-игроками и чаще побеждаю

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал свою победу над австрийцем Домиником Тимом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.
«Я устал, но чувствую себя счастливым. Это был отличный матч, непростой. Я очень хорошо начал встречу. Было нелегко контролировать мяч в первых двух сетах из-за солнца и высокого отскока. Я очень рад, что нашёл свой ритм во втором сете. Я прекрасно подавал. Затем я здорово провёл третий и четвёртый сеты. Это было настоящее сражение.
Сейчас я увереннее играю с топ-теннисистами. Я провёл немало матчей перед этим турниром. Я знал, что могу сражаться и побеждать сильных соперников. Важно было показать свою лучшую игру в матче, а не только на тренировке. Сейчас я делаю это чаще, чем прежде. Именно поэтому я более уверен в себе и чаще побеждаю», — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.