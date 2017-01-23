Лучич-Барони: Плишкова сейчас демонстрирует лучший теннис в своей карьере

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга она обыграла американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2. Следующей соперницей Лучич-Барони будет чешка Каролина Плишкова.
«Конечно, я уже осознала, чего смогла добиться. Сейчас я спокойна и сосредоточенна. Когда я вышла в полуфинал Уимблдона в 1999-м, это было ожидаемо, так как я много побеждала на юниорском уровне. Когда я начала профессиональную карьеру, то тоже много выигрывала. Мои победы считались чем-то нормальным. Но сейчас подобные успехи — особенные для меня.
Я отлично себя чувствую физически, выступаю в одиночном и парном разрядах. Я не хочу много говорить об этом. Я всё участвую в турнире и продолжаю бороться.
Мы несколько раз встречались с Плишковой, и матчи всегда получались упорными. Она демонстрирует лучший теннис в своей карьере и великолепно выступает. Но сейчас я просто хочу отдохнуть, переживать буду завтра», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт турнира.