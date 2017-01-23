Тарпищев: опыт игры с Новаком будет иметь колоссальное значение для наших ребят

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче сборной России с сербами в первом раунде Кубка Дэвиса, который пройдёт 3-5 феврале в Нише (Сербия). Накануне стало известно, что в состав сборной Сербии на это противостояние войдёт вторая ракетка мира Новак Джокович.
«О шансах сборной России против сборной Сербии на Кубке Дэвиса говорить пока рано. Очень многое зависит от формы, в которой будут теннисисты. Тем не менее, опыт игры с Джоковичем будет иметь колоссальное значение для наших молодых ребят», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.