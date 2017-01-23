Надаль одолел Монфиса и сыграет с Раоничем в четвертьфинале Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (9) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв француза Гаэля Монфиса (6) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:4. Бывшая первая ракетка мира дважды подал навылет, активно выиграл 21 очко и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету Гаэля 15 эйсов, 52 виннера и 64 неточности.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Монфис — Надаль на Australian Open
За выход в полуфинал Надаль поспорит с канадцем Милошем Раоничем (3).