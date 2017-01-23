Димитров: выйти в четвертьфинал «Большого шлема» – это невероятное чувство

Болгарский теннисист Григор Димитров (15), в четвёртом круге Australian Open обыгравший Дениса Истомина (2:6, 7:6, 6:2, 6:1), повторил свой лучший результат на турнире и вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» впервые с Уимблдона-2014.
«Много разговоров о том, что два первых номера проиграли. Но это ничего не значит, когда вы играете турнир. Просто проиграли два игрока. Кто-то же должен был.
Конечно, в данном случае это совсем другое дело. Не буду отрицать и говорить, что это не так. Но в то же время мы увидели, что каждый может обыграть каждого. Если ты идёшь своей дорогой, играешь в свой теннис, веришь в себя, то всё может случиться. Важно концентрироваться на каждом конкретном матче.
Выйти в четвертьфинал – это невероятное чувство. Я не вру. Я счастлив быть на этой стадии турнира. Это здорово! Я счастлив, что я способен выйти в четвертьфинал «Большого шлема», и с нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.