Надаль: для меня много значит начать сезон с четвертьфинала «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (9), в четвёртом круге Australian Open обыгравший Гаэля Монфиса (6) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:4, поделился впечатлениями от победы.
«Для меня очень много значит начать сезон с четвертьфинала турнира «Большого шлема» на харде после того, как мне пару последних лет это не удавалось. Это отличная новость.
Я не из самоуверенных, правда? Когда ты проиграл третий сет и проигрываешь 2:4 в четвёртом, то ты не очень-то контролируешь матч, не так ли? Матч был трудным. У Гаэля были шансы. У меня тоже, но я не избежал некоторых ошибок.
С Гаэлем играть трудно, особенно когда не знаешь, что он сделает дальше. Первые два сета были обычные, а потом он заиграл агрессивнее, стал лучше подавать. У него всегда роскошные удары чередуются с ошибками. И ты порой не знаешь, атаковать тебе или подождать, пока он сам ошибётся. Так что это непросто. Но я сделал это. Рад, что играю с позитивным настроем. Последние несколько геймов вообще были отличные», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.