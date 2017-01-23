Раонич: я ещё не дошёл до стадии, где мог бы сыграть с Энди и Новаком

Канадский теннисист Милош Раонич (3) после поражений Энди Маррея (1) и Новака Джоковича (2) остался самым рейтинговым игроком в сетке Australian Open . В 1/8 финала Раонич (3) обыграл Роберто Баутисту-Агута (13) со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 6:1.
«Конечно, совсем не думать об поражениях Энди и Новака невозможно. Но в то же время это не так важно, потому что я еще даже не дошел до той стадии, где мог бы потенциально с ними сыграть. До этого у меня есть ещё весьма сложные задачи.
Сегодня у меня был очень сложный матч. Следующий будет такой же. Не хочу забегать вперед, хочу думать только о ближайшей задаче – это своеобразный вызов», — приводит слова Раонича официальный сайт турнира.