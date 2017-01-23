Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России и капитан мужской сборнойназвал состав сборной России на матч первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Сербии. Это. Накануне стало известно, что первой ракеткой сербов станет«Первоначально планировалось, что с сербами сыграет Донской и Рублёв, но их заменили Хачанов и Медведев. У нас взят курс на омоложение сборной, и в этом плане нашим теннисистам пойдёт только на пользу, что против них будет играть Джокович. Ребята будут стараться, а победим сербов или нет — это как получится. Здесь главное накапливать опыт», — приводит слова Тарпищева ТАСС.Матч Сербия — Россия пройдёт с 3 по 5 февраля в городе Ниш. Кроме Джоковича за команду Сербии сыграютв роли играющего капитана.