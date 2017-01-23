Димитров: Гоффен — очень опасный соперник

Болгарский теннисист Григор Димитров (15) поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Australian Open с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).
«Это будет тяжёлый матч, без сомнения. Давид – отличный игрок. Я знаю, чего ожидать от него. Мы тренировались, играя друг против друга несколько раз в это межсезонье. И он очень опасный соперник. Я просто должен быть готов морально и физически. Честно говоря, больше особо нечего сказать по поводу этого матча», — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.