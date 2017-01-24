Клейстерс и Роддика включат в Зал теннисной славы в 2017 году

Бывшие первые ракетки мира, бельгийкаи американец, будут включены в Зал теннисной славы в 2017 году. Церемония состоится в Ньюпорте 22 июля, сообщает официальный сайт организации.Помимо Клейстерс и Роддика, в Зал славы войдут трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр, голландка Моника Калкман-ван ден Бос, журналист Стив Флинк, а также бывший теннисист и тренер Вик Брейден, который удостоился этой чести посмертно.Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», Роддик выигрывал лишь один. На счету Ким 41 победа в одиночных турнирах, а Роддик побеждал в 32.