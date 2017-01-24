Павлюченкова проиграла В. Уильямс в 1/4 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова (24) не смогла пробиться в полуфинал Australian Open — 2017. В четвертьфинальном матче она проиграла американке Винус Уильямс (13) — 4:6, 6:7 (3:7).
Поединок длился 1 час 47 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 17 виннеров, 9 двойных и 32 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Уильямс подала навылет 4 раза, заработала 35 виннеров, совершила 1 двойную и 29 невынужденных ошибок и использовала 5 брейковых шансов из 10.
За выход в финал турнира Винус сыграет с победительницей пары Коко Вандевеге (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7).