Вишневская и Лансере вышли в третий круг юниорского Australian Open

Россиянкивыиграли свои матчи второго круга юниорского Открытого чемпионата Австралии. Соперницей Вишневской была Чень Пей Хсуань из Тайваня. Екатерина победила в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:1. Встреча длилась 1 час 47 минут. За выход в четвертьфинал Вишневская сразится либо с японкой Маи Хонтамой (10), либо с теннисисткой из Индии Михикой Ядав.Лансере за место в третьем круге играла с японкой Анри Нагатой и победила со счётом 6:3, 6:3. Этот матч продолжался 64 минуты. Следующей соперницей Лансере будет победительница пары Эн Шуо Льян (Тайвань) — Ксю Ван (Китай, 3).