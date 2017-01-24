Вандевеге разгромила Мугурусу в 1/4 финала AO-2017, выиграв второй сет — 6:0

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175 лет назад
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24 января 2017, вторник. 06:57.
Теннис
Американка Коко Вандевеге вышла в полуфинал Australian Open — 2017. В четвертьфинальном матче она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (7) со счётом 6:4, 6:0.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Гарбинье Мугуруса
Коко Вандевеге
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Новости. Теннис
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