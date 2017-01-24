Лансере и Андреева проиграли во 2-м круге юниорского Australian Open в паре

Россиянкаи украинкане смогли пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором круге они уступили лидерам посева британкамсо счётом 4:6, 4:6. Софья и Александра трижды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.За выход в полуфинал британки поспорят с американками(5).