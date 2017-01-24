В. Уильямс: чувствую, что тенниса во мне осталось много. Терять мне нечего

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Australian Open — 2017. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Следующей соперницей Винус будет её соотечественница Коко Вандевеге.
«Для меня полуфинал — это просто ещё один шаг вперёд, как и предыдущие раунды. Это возможность продвинуться дальше. Турнир ещё не закончен. Я чувствую, что сейчас демонстрирую тот теннис, который хочу. Теннис, который позволяет добиваться желаемых результатов.
Я не думаю о том вкладе, который мы сделали в теннис с Сереной. Я сосредоточена на турнире. Что я буду готовить к завтрашнему дню? Что я буду делать в четверг? Я просто ощущаю радость от возможности соревноваться на высшем уровне. То, что было раньше, там и осталось. Я готова к будущему. Я многое ещё должна отдать этой игре и чувствую, что тенниса во мне осталось много. Когда испытываешь такие чувства, хочется продолжать. Почему нет? Терять мне нечего.
Коко добилась великолепного результата. Это прекрасная победа для США. Тот факт, что в финале точно будет американка, это здорово. Уверена, что она хочет впервые выйти в финал Australian Open. Я же хочу во второй раз сыграть в финале здесь. Борьба будет упорной. Коко играет очень мощно.
Верю ли я, что могу завоевать титул? Почему нет? Я стараюсь верить. Должна ли я думать о том, что соперница больше заслуживает победы? Такой подход не является чемпионским. Я хочу быть чемпионкой, в частности, в этом году. Я выхожу на корт с мыслью о том, что заслуживаю победы», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.