Вандевеге: не могу сказать, что удовлетворена. Я хочу добиться большего

Американка Коко Вандевеге прокомментировала свою победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:4, 6:0 и оценила свою следующую соперницу — бывшую первую ракетку мира Винус Уильямс.
«Ощущения очень хорошие. Выход в полуфинал — это нечто удивительное. Однако не могу сказать, что я удовлетворена. Я хочу продолжать идти вперёд, продолжать играть. На теннисном корте я хочу добиться большего. Сегодня я сыграла отлично. Думаю, я уверенно справилась с теми вещами, которые могла контролировать. Это самое важное — не допускать, чтобы внешние факторы влияли на происходящее на корте.
Я знала, что мы обе будем проводить как хорошие, так и плохие розыгрыши. Я верила в свой план на игру, не колебалась, и очень этим горжусь.
Когда Винус уже стала великой теннисисткой, я брала у неё автограф. Я мечтала сыграть с теннисисткой, на матчах которой росла. Винус — невероятный игрок, будущий член Зала славы. Я лишь раз встречалась с ней раньше. А сыграть с ней на данном этапе турнира „Большого шлема“ — это сумасшествие. Не могу выразить это словами», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.