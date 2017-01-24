Мугуруса: раньше Вандевеге не показывала игры такого уровня в матчах со мной

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после поражения от американки Коко Вандевеге в четвертьфинале Australian Open со счётом 4:6, 0:6.
«Я была удивлена тем, как Коко сыграла сегодня. Думаю, она играла невероятно. Ранее мы встречались трижды, и она не показывала игры такого уровня. Сегодня она действовала прекрасно. Её подачи, удары были очень хороши. Она почти не ошибалась
Я сейчас вообще ни о чём не жалею в своём выступлении. Когда ты играешь с соперницей, которая действует так мощно, выполняет подобные удары, то приходится очень тяжело. Это просто был её день.
В целом я довольна началом года. Я упорно тренировалась, чтобы успешно стартовать в сезоне. Никогда не знаешь, как всё получится. Но я довольна двумя проведёнными турнирами», — цитирует Мугурусу официальный сайт турнира.