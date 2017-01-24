Павлюченкова: я была удивлена тем, в какой прекрасной форме находится Винус

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё поражение от американки Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open со счётом 4:6, 6:7 (3:7).
«Думаю, сегодня мы обе лучше играли на приёме, чем на подаче. Мы обе действовали агрессивно на приёме. Сегодня я не ощущала достаточной свежести на подаче. Я знала, что должна подавать хорошо, так как Винус очень агрессивно действует на задней линии и на приёме. Я сама оказывала давление на себя, именно поэтому процент попадания был не так высок.
Я была удивлена тем, в какой прекрасной форме находится Винус. Она выступает отлично, прекрасно двигается, уверенно играет на задней линии, агрессивно. Конечно, она очень хорошо подаёт. Также она не давала мне найти свой ритм, потому что либо пробивала навылет, либо допускала простые ошибки. Мне было нелегко», — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.