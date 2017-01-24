Федерер победил М. Зверева и сыграет с Вавринкой в полуфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (17) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв немца Мишу Зверева со счётом 6:1, 7:5, 6:2. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» 9 раз подал навылет, активно выиграл 65 очков и совершил 13 невынужденных ошибок. На счету Миши 5 эйсов, 30 виннеров и 13 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча М. Зверев — Федерер на Australian Open.
За выход в финал Федерер поспорит со своим соотечественником Станисласом Вавринкой (4).