Янчук: Уильямс вернулась из нафталина, а игра Павлюченковой – это позор

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление россиянок в очередной игровой день Открытого чемпионата Австралии. Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open со счётом 4:6, 6:7 (3:7). Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в полуфинал Australian Open в парном разряде, проиграв чешке Андреа Главачковой и китаянке Пэн Шуай — 5:7, 6:7 (5:7)
«Выступление Анастасии Павлюченковой – это позор. Позор конкретно Настин и женского тенниса вообще. Пора уже обыгрывать таких теннисисток. Винус Уильямс вернулась из нафталина, не знаю, как у неё это получилось. Таких игроков нужно выбивать молодостью, энергией и мастерством, а не проигрывать им. Время пошло вспять. Я в ярости как профессионал и как гражданин. Винус не стала лучше играть, она выступает только хуже и медленнее двигается. Кроме подачи, у неё ничего нет.
Что касается выступления Елены Весниной и Екатерины Макаровой, то могу сказать, что пары – это всегда непредсказуемость. Мне кажется, что в этом году Макарова и Веснина будут чаще выигрывать, но не всегда, как в данном случае. Мне кажется, что Екатерина не смогла показать свой лучший теннис и играла не уверенно. Пора ей показывать стабильный теннис, с хорошим настроем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.