Шетт: не думаю, что Павлюченкова на 100% верила в победу над Винус

Бывшая седьмая ракетка мира, эксперт Eurosport Барбара Шетт прокомментировала поражение россиянки Анастасии Павлюченковой от американки Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open со счётом 4:6, 6:7 (3:7).
«Мне кажется, обе теннисистки допустили много случайных ошибок по ходу матча. Я не уверена, что у Анастасии Павлюченковой была стопроцентная вера в то, что она сможет одолеть Винус Уильямс. Винус делала хорошие подачи в удачные моменты и лучше играла в те минуты, когда это было особенно важно. Я была немного удивлена, потому что, как мы все знаем, игра Винус была очень нестабильной в последние несколько лет. Но сегодня её техника и стиль были ровнее, чем у многих более юных теннисисток. Винус заслужила выход в следующий круг.
Мне иногда кажется, что Анастасия уже довольна достигнутым. Она дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема, ей нравятся свои достижения, но это и отличает чемпионов. Ты должен постоянно толкать себя вперёд, ты никогда не доволен тем, чего уже добился, ты хочешь продвинуться дальше в рамках турнира. Вот почему у Винус так много уверенности — она уже всё это проходила. Я всё ещё удивлена, что Винус дошла до полуфинала. Я бы точно не предсказала подобный исход в начале турнира», — цитирует Шетт Eurosport.