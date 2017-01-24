Шарапова 1 февраля приедет в Москву

Россиянка Мария Шарапова приедет в Москву 1 февраля с однодневным визитом. Она примет участие в маркетинговой акции в одном из парков города. Напомним, что россиянка дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата мельдоний. Она собирается выйти на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.
«Мария работает, тренируется, готовится. Все мы ждём её возвращения на корт. Первого февраля она приедет в Москву по своим делам, к сожалению, не получится увидеться с ней — в воскресенье улечу на Кубок Дэвиса. Но мы периодически общаемся, в последний раз разговаривали перед Новым годом», — цитирует президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева «Р-Спорт».