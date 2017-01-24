Федерер: думаю, в матче со Зверевым я играл замечательно

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он обыграл немца Мишу Зверева со счётом 6:1, 7:5, 6:2.
«Перед началом матча у тебя есть несколько планов. В этот раз игра прошла настолько хорошо, насколько это возможно. Я остался доволен тем, как начал поединок — так же уверенно, как и несколько лет назад в матче с ним. После этого всё становится проще.
Второй сет стал ключевым. Здорово, что мне удалось сделать обратный брейк после того, как он провёл отличный гейм. В третьем сете я набрал прекрасный ход. В целом матч получился очень хорошим. Думаю, я играл замечательно. А Миша провёл отличный турнир», — сказал Федерер после игры.