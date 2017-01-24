Иванишевич: стать наставником Джоковича — всё равно что стать тренером «Реала»

Экс-вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2001 хорватрассказал, как бы отреагировал на предложение войти в команду второго номера рейтинга АТР серба«Это предложение, от которого нельзя отказаться. Быть наставником Джоковича — всё равно что стать тренером мадридского „Реала“. Это мечта любого теннисного тренера и специалиста. Трудно комментировать изменения в его команде. Несмотря на то что он сейчас второй, он всё равно лучший. Новак выиграл всё, что возможно», — приводит слова Иванишевича AS.